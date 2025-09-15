اوورلوڈ ٹرالر اور ناقص ایل پی جی سلنڈر برآمد
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اوورلوڈ ٹرالر اور غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر برآمد کر لیا۔
رپورٹ کے مطابق گشت کے دوران ایک ٹرالر روکا گیا جس پر بھوسے کی گانٹھیں اوورلوڈ تھیں اور اس سے ٹریفک بلاک ہو گیا۔ ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود نہ تھا۔ اسی دوران ایک ہائی ایس گاڑی کی چیکنگ پر ناقص اور غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب پایا گیا۔ ڈرائیور کے پاس کوئی اجازت نامہ نہ تھا اور اس نے اپنی اور دیگر جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ پولیس نے دونوں ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔