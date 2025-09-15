بستی بھٹہ کا ٹرانسفارمر عرصہ سے خراب، شہریوں کومشکلات
ٹاٹے پور (نامہ نگار) بستی بھٹہ کا ٹرانسفارمر عرصہ سے مسلسل خرابی کا شکار ہے جس کے باعث شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔
مکینوں کے مطابق ٹرانسفارمر عرصہ سے صرف ایک فیز پر چل رہا ہے ، خرابی کی صورت میں واپڈا حکام محض عارضی مرمت کرکے دوبارہ چالو کر دیتے ہیں۔رہائشیوں نے بتایا کہ ٹرانسفارمر کی بار بار خرابی سے وولٹیج انتہائی کم ہوگیا ہے جس کے نتیجے میں گھروں میں موجود برقی آلات جل رہے ہیں۔ شہریوں نے یہ بھی شکایت کی کہ بجلی کے یونٹ بھی زیادہ آ رہے ہیں جس سے ان پر اضافی مالی بوجھ بڑھ گیا ہے ۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسفارمر کی تبدیلی کے لیے متعدد بار واپڈا حکام کو درخواست دی گئی مگر کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا،ایم این اے سید علی موسیٰ گیلانی اور چیف ایگزیکٹو میپکو ملتان سے اپیل مطالبہ ہے کہ ٹرانسفارمر کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے تاکہ انہیں اذیت سے نجات مل سکے ۔