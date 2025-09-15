کوٹ ادو،نیو جوڈیشل کمپلیکس کی کینٹین میں آگ لگ گئی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)نیو جوڈیشل کمپلیکس کی کنٹین میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس پر ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور بڑے نقصان سے بچا لیا۔تفصیل کے مطابق کنٹرول روم کو اطلاع ملی کہ عدالت کے کنٹین میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔۔۔
جس پر فوری طور پر ریسکیو ایمبولینس اور فائر وہیکل جائے وقوعہ پر روانہ کیے گئے ۔ ریسکیو عملے نے موقع پر پہنچ کر بتایا کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ریسکیو ٹیم نے ڈی سی پی سلنڈر اور پانی استعمال کرتے ہوئے پانچ منٹ میں آگ پر قابو پا لیا جبکہ کولنگ کا عمل مکمل کرنے کے بعد ٹیم واپس روانہ ہو گئی۔ ابتدائی اندازے کے مطابق مالی نقصان دو لاکھ روپے کے قریب ہوا تاہم بروقت کارروائی کے باعث مکمل نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ آگ بجھانے کے دوران دو ہزار لٹر پانی استعمال کیا گیا۔