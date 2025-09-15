صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو،نیو جوڈیشل کمپلیکس کی کینٹین میں آگ لگ گئی

  • ملتان
کوٹ ادو،نیو جوڈیشل کمپلیکس کی کینٹین میں آگ لگ گئی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)نیو جوڈیشل کمپلیکس کی کنٹین میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس پر ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور بڑے نقصان سے بچا لیا۔تفصیل کے مطابق کنٹرول روم کو اطلاع ملی کہ عدالت کے کنٹین میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔۔۔

 جس پر فوری طور پر ریسکیو ایمبولینس اور فائر وہیکل جائے وقوعہ پر روانہ کیے گئے ۔ ریسکیو عملے نے موقع پر پہنچ کر بتایا کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ریسکیو ٹیم نے ڈی سی پی سلنڈر اور پانی استعمال کرتے ہوئے پانچ منٹ میں آگ پر قابو پا لیا جبکہ کولنگ کا عمل مکمل کرنے کے بعد ٹیم واپس روانہ ہو گئی۔ ابتدائی اندازے کے مطابق مالی نقصان دو لاکھ روپے کے قریب ہوا تاہم بروقت کارروائی کے باعث مکمل نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ آگ بجھانے کے دوران دو ہزار لٹر پانی استعمال کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بھکاری مافیا بے لگام ، متعلقہ ادارے خاموش ، شہری پریشان

سرویکل کینسر،سے بچاؤ کیلئے پہلی قومی ویکسی نیشن مہم کا آغاز

ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنا ناگزیر :ڈی سی

41 انٹرنیز کے اعزاز میں محکمہ زراعت کی جانب سے تقریب

اوپن ڈور پالیسی عوامی خدمت کیلئے نہایت اہم ہے :نعیم سندھو

منشیات کی روک تھام اور آگاہی کے موضوع سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس