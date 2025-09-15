صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم اسلام کی خاموشی، غزہ کے مظلوموں کیساتھ ناانصافی،مظہر رخسار

عالم اسلام کی خاموشی، غزہ کے مظلوموں کیساتھ ناانصافی،مظہر رخسار

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے کہا کہ عالم اسلام کی اکثریت اور حکمران طبقات کی خاموشی درحقیقت ظلم کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ غزہ کے مظلومین سے لاتعلقی اور انسانیت سوز جرائم پر آنکھیں بند رکھنا امت مسلمہ کے لیے شدید خطرہ ہے ۔ مہر مظہر نے بتایا کہ عالمی سطح پر انصاف اور تعاون کے ذریعے مظلومین کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ، ورنہ ظلم کے خلاف خاموشی سے انسانی کرامت مجروح ہوگی۔ انہوں نے حکمرانوں اور رہنماؤں سے اپیل کی کہ انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے واضح موقف اپنایا جائے ۔

 

