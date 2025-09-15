صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متاثرین کی بحالی حکومت کی پہلی ترجیح ، احمد یار ہنجرا

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات و ضلعی صدر مسلم لیگ ن ملک احمد یار ہنجراء نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم ہر وقت فیلڈ میں موجود ہیں اور متاثرہ عوام کی خدمت کیلئے دن رات کوشاں ہیں۔

حکومت کی پہلی ترجیح متاثرین کی بحالی ہے اور اس مقصد کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں تاکہ متاثرہ خاندانوں کو ریلیف اور سہولیات فراہم کی جا سکیں۔انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی، فصلوں کے نقصان کے ازالے اور عوام کو بنیادی سہولیات دینے کیلئے سرگرم عمل ہیں۔ ریلیف کی تقسیم شفاف طریقے سے کی جا رہی ہے تاکہ کوئی خاندان محروم نہ رہے ۔ملک احمد یار ہنجراء نے مزید کہا کہ مسلم لیگ ن عوام کی خدمت کو اپنا مشن سمجھتی ہے ، کسی بھی قیمت پر عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا اور متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کیلئے تمام وسائل استعمال کیے جائینگے ۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مریم اورنگزیب، خواجہ سلمان رفیق، کاظم علی پیرزادہ اور رانا سکندر حیات سمیت دیگر وزراء سیلاب متاثرہ علاقوں کے مسلسل دورے کر رہے ہیں اور عوام کیساتھ عملی یکجہتی کر رہے ہیں۔

 

