قائد اعظم ؒکا عزم اور قائدانہ کردار ہمارے لیے مشعل راہ ، مدثر علی ڈاہا

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)مدثر علی خان ڈاہا ایڈووکیٹ نے قائد اعظم محمد علی جناح ؒکو دنیا کے عظیم رہنماؤں میں شمار کرتے ہوئے کہا کہ آپؒ نے اپنی جدوجہد سے پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔

انہوں نے کہا کہ قائدؒ کے قول و فعل میں سچائی اور وقار تھا اور آپؒ کا نصب العین ایک ایسی ریاست بنانا تھا جہاں لوگ آزادانہ زندگی گزار سکیں اور اسلامی عدل کے اصول نافذ ہوں۔ مدثر علی خان نے کہا کہ قائد اعظم ؒکا عزم اور قائدانہ کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں ان کے نظریات پر عمل پیرا رہتے ہوئے ملک کو بہتر بنانا ہوگا۔

 

