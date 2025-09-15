صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں کا چلڈرن پارک خستہ حالی اور بدانتظامی کا شکار

  • ملتان
جہانیاں(نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی جہانیاں کا چلڈرن پارک خستہ حالی کا شکار ، جھولے غائب ،گھاس بھی نہ ہونے کے برابر، بینچ ٹوٹ گئے ، بچوں کے لیے بنی سلائڈنگ بھی خستہ ہو چکی ہے ،عقبی دیوار بھی ٹوٹ گئی۔۔۔

رات کی تاریکی میں نشئی نشہ کرتے نظر آتے ہیں ۔ پارک کا سامان بھی نشئی اکھاڑ کر لے گئے ہیں، کوئی سکیورٹی سسٹم موجود نہیں ہے ، نشئی پارک کی عقبی دیوار سے داخل ہوتے ہیں اور پارک کا سامان جھولے وغیرہ اکھاڑ کر لے جاتے ہیں ۔ شہریوں و معززین علاقہ نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی بحالی کیلئے فوری عملی اقدامات کئے اور تمام سہولتوں فراہم کی جائیں۔

 

