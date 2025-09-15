مسلم ممالک پاکستانی قیادت میں نیٹو جیسا اتحاد بنائیں‘یوسف کسیلیہ
گگو منڈی (نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد یوسف کسیلیہ نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک کو پاکستان کی قیادت میں نیٹو طرز کا اتحاد قائم کرنا چاہیے۔۔۔
پاکستان واحد ایٹمی قوت ہے جو کسی بھی مشکل وقت میں اسرائیل کو سبق سکھا سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اسرائیل جب مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے تو دیگر ممالک صرف مذمت پر اکتفا کرتے ہیں جو کافی نہیں۔ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ اپنے وسائل پاکستان میں استعمال کریں اور متحد ہو کر دشمن کو جواب دیں۔