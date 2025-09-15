جشن میلادالنبیؐ کے سلسلے میں محفل نعت کا انعقاد
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)جشن عید میلادالنبیؐ کے سلسلے میں سالانہ عظیم الشان محفل نعت حاجی جمیل کی رہائش گاہ ایکس بلاک وہاڑی پر ہوئی،تلاوت قرآن پاک کی سعادت قاری محمد امجد سعیدی نے حاصل کی۔
ہدیہ نعت قاری محمد رفیق قادری آف چشتیاں، محمد امین قادری، محسن رضا سعیدی اور یاسر اقبال فریدی نے پیش کیا۔ معروف عالم دین علامہ الطاف ڈوگر شکوری نے سیرت النبیؐ پر روشنی ڈالی۔ محفل میں ایم پی اے میاں ثاقب خورشید، میاں اویس خورشید، شاہد نیاز چودھری، سعید اختر، شیخ محمد حسین سلیم، چودھری محمد ادریس، طاہر شریف گجر، حاجی جاوید اقبال اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ آخر میں سیلاب زدگان، کشمیر و فلسطین اور ملکی سلامتی کیلئے دعا کی گئی۔