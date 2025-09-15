متاثرین سیلاب کو ہرممکن طبی امداد فراہم کررہے ،شہباز حسین
ملتان (لیڈی رپورٹر)سپیشل سیکرٹری صحت و آبادی جنوبی پنجاب سید شہباز حسین نے تحصیل شجاع آباد کے فلڈ ریلیف کیمپس طاہر پور اور یونین کونسل 96 کا دورہ کیا۔
وزیراعلیٰ پنجاب کے احکامات کی روشنی میں متاثرین کو 100 فیصد صحت سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری صحت و آبادی جنوبی پنجاب شاہد عباس جوئیہ اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر سید علی مہدی بھی موجود تھے ۔ سپیشل سیکرٹری نے گورنمنٹ ہائی سکول اور گورنمنٹ پرائمری سکول شجاع آباد میں قائم ریلیف کیمپس میں مریضوں اور متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔انہوں نے عملے کی حاضری چیک کی اور ہدایت دی کہ تمام سٹاف دوران ڈیوٹی نیم ٹیگ لازمی پہنیں تاکہ متاثرہ افراد کو سہولت میسر ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین کو علاج اور ادویات کی 100 فیصد فراہمی یقینی بنائی جارہی ہے ۔سپیشل سیکرٹری نے ویکسی نیشن پروگرامز بشمول ARV، ASVاور روٹین امیونائزیشن کی مکمل فراہمی، کولڈ چین کا تسلسل برقرار رکھنے اور مریضوں کے بڑھتے دباؤ کے پیش نظر اضافی ادویات کی دستیابی کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہائیجین کٹس کی 100 فیصد تقسیم ہر حال میں یقینی بنائی جائے تاکہ متاثرین کو بیماریوں سے بچاؤ کے بہترین وسائل میسر رہیں۔عوامی حلقوں نے متاثرین کیلئے صحت سہولیات کی فراہمی کو خوش آئند قرار دیا ۔