صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساہوکا میں دیوار گرنے سے شخص جاں بحق ہوگیا

  • ملتان
ساہوکا میں دیوار گرنے سے شخص جاں بحق ہوگیا

بوریوالا (سٹی رپورٹر)سیلاب کے باعث دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق ساہوکا کا رہائشی مخدوم شاہ ولد پیر علی شاہ سیلابی پانی سے بچنے کے لیے اپنی بھینی پر موجود تھا کہ۔۔۔

 اچانک دیوار گرنے سے ملبے تلے دب گیا۔ اہل علاقہ نے ریسکیو 1122 کی مدد سے کشتی کے ذریعے زخمی کو نکالا اور ہسپتال منتقل کیا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ مرحوم کی نماز جنازہ ساہوکا میں ادا کی گئی۔ بعض عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ملبے تلے دبنے کے دوران اسے کسی زہریلی چیز نے بھی کاٹا تھا، تاہم اہل خانہ نے حادثے کو قدرتی آفت قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلا پٹرول بیچنے ، گیس ری فلنگ کرنیوالوں کی فہرستیں تیار، انتظامیہ کے حوالے

پلس پراجیکٹ کے تحت گھر گھر پارسل میپنگ سروے شروع

6ٹرک راشن مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور پہنچا دئیے گئے

صحتمند بیٹی، صحتمند گھرانہ کے عنوان سے ویکسی نیشن کا افتتاح

پنجاب کالج بھیرہ میں انٹرمیڈیٹ اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے طلبہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب

سر ویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین مکمل محفوظ ،کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس