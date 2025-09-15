ساہوکا میں دیوار گرنے سے شخص جاں بحق ہوگیا
بوریوالا (سٹی رپورٹر)سیلاب کے باعث دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق ساہوکا کا رہائشی مخدوم شاہ ولد پیر علی شاہ سیلابی پانی سے بچنے کے لیے اپنی بھینی پر موجود تھا کہ۔۔۔
اچانک دیوار گرنے سے ملبے تلے دب گیا۔ اہل علاقہ نے ریسکیو 1122 کی مدد سے کشتی کے ذریعے زخمی کو نکالا اور ہسپتال منتقل کیا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ مرحوم کی نماز جنازہ ساہوکا میں ادا کی گئی۔ بعض عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ملبے تلے دبنے کے دوران اسے کسی زہریلی چیز نے بھی کاٹا تھا، تاہم اہل خانہ نے حادثے کو قدرتی آفت قرار دیا۔