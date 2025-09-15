صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو انتظامیہ کی سستی، ریڑھی بازار منصوبہ ناکام

  • ملتان
کوٹ ادو انتظامیہ کی سستی، ریڑھی بازار منصوبہ ناکام

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے باوجود کوٹ ادو میں ریڑھی بانوں کو مستقل اور محفوظ جگہ نہ مل سکی۔

لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بخاری پھاٹک کے قریب قائم ریڑھی بازار شروع ہوتے ہی ریلوے انتظامیہ نے ختم کرا دیا۔اب متعدد ریڑھی بان سڑک کنارے روزگار کمانے پر مجبور ہیں جبکہ پیرا فورس کی کارروائیوں سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر عملدرآمد نہ ہو سکا اور ریڑھی بانوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔

 

