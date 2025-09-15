کوٹ ادو6: وارداتیں‘ شہری لاکھوں کا مال وزر سے محروم
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)شہر اور گردونواح میں ایک ہی دن میں چوری کی چھ وارداتیں ہوئیں جن میں شہری قیمتی سامان، موٹر سائیکل، مویشی، بکری اور سولر موٹر سے محروم ہوگئے۔۔۔
جبکہ لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری لکڑی بھی چوری کر لی گئی۔پہلا واقعہ تھانہ سنانواں کی حدود رفیق کالونی میں پیش آیا جہاں محنت کش محمد بلال کی موٹر سائیکل چور چرا لے گئے ۔ دوسرا واقعہ تھانہ محمود کوٹ کی حدود موضع علورڈ میں ہوا جہاں تاجر محمد زبیر کی دکان کے تالے توڑ کر ستر ہزار روپے مالیت کے گٹے اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تیسرا واقعہ موضع عیسن والا میں پیش آیا جہاں روشن ضمیر کی دو بھینسیں مالیتی پانچ لاکھ روپے چرا لی گئیں۔ چوتھی واردات بھی موضع علورڈ میں ہوئی جہاں غلام فرید کی بکری تیس ہزار روپے مالیت کی چوری کر لی گئی۔ پانچواں واقعہ موضع کہاوڑ کے قریب پیش آیا جہاں زمیندار محمد یوسف ستار کی سولر موٹر ایک لاکھ 25 ہزار روپے مالیت کی چرا لی گئی۔چھٹی واردات میں ملزموں نے تھانہ سنانواں کی حدود مظفرگڑھ کینال کے قریب سرکاری جنگلات سے ایک لاکھ 98ہزار روپے کے درخت کاٹ کر لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔