فلڈ ریلیف کیمپ میں بے بی ہیئر کٹنگ سنٹر قائم
لودھراں (سٹی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ لودھراں کا سیلاب متاثرین کے لیے منفرد اقدام ،فلڈ ریلیف کیمپ میں بے بی ہیئر کٹنگ سنٹر قائم کر دیا۔
ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی ہدایت پر سول ڈیفنس لیڈیز رضاکاروں نے سیلاب متاثرہ بچیوں کے بال کاٹے اور نئے ہیئر سٹائل بنائے ، متاثرہ بچیاں اس انوکھی سرگرمی سے خوشی سے نہال ہوگئیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد بچیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا اور ان کی ذہنی کیفیت بہتر بنانا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے خود بھی کیمپ کا دورہ کیا اور بچیوں کے نئے ہیئر اسٹائل دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بچیوں کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔