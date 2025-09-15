صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلڈ ریلیف کیمپ میں بے بی ہیئر کٹنگ سنٹر قائم

  • ملتان
فلڈ ریلیف کیمپ میں بے بی ہیئر کٹنگ سنٹر قائم

لودھراں (سٹی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ لودھراں کا سیلاب متاثرین کے لیے منفرد اقدام ،فلڈ ریلیف کیمپ میں بے بی ہیئر کٹنگ سنٹر قائم کر دیا۔

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی ہدایت پر سول ڈیفنس لیڈیز رضاکاروں نے سیلاب متاثرہ بچیوں کے بال کاٹے اور نئے ہیئر سٹائل بنائے ، متاثرہ بچیاں اس انوکھی سرگرمی سے خوشی سے نہال ہوگئیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد بچیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا اور ان کی ذہنی کیفیت بہتر بنانا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے خود بھی کیمپ کا دورہ کیا اور بچیوں کے نئے ہیئر اسٹائل دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بچیوں کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیوریج و دیگر منصوبوں کیلئے 134 ارب کے فنڈ منظور

طلبہ کو لیپ ٹاپ جلد تقسیم، پروگرام کیلئے 5 ارب 50 کروڑ جاری

سیلاب متاثرہ پیف سکولز کیلئے 50 کروڑ منظور

پھاٹک حادثہ،ملازمین کی سزاؤں پرنظرثانی درخواست خارج

پنجاب پولیس کی کچے میں بڑی کامیابی، مغوی بحفاظت بازیاب

مختلف مقامات سے دوخواتین سمیت 5 افراد کی لاشیں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس