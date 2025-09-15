ریسکیو ٹیم نے سیلابی پانی کی کھائی میں ڈوبنے والے نوجوان کو بچا لیا
کہروڑپکا(نمائندہ دنیا )ریسکیو ٹیم نے سیلابی پانی کی گہری کھائی میں ڈوبنے والے نوجوان کو بچا لیا۔سیلابی علاقہ کوٹلہ علی مراد میں 16 سالہ سانول چھپ کر کھوہ کھجی والا جا رہا تھا کہ۔۔۔
اچانک توازن کھو بیٹھا اور گہری کھائی میں ڈوب گیا ۔مقامی افراد نے کمانڈ پوسٹ پر موجود ریسکیو ٹیم کو اطلاع دی تووہ فوری موقع پر پہنچ گئی اورریسکیو اہلکار بلال نے پانی میں چھلانگ لگا کر ڈوبتے سانول کو باہر نکال لیا جس پر اہل علاقہ ،والدین اہلکار بلال اور تحصیل انچارج محمد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا۔