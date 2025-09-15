صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریسکیو ٹیم نے سیلابی پانی کی کھائی میں ڈوبنے والے نوجوان کو بچا لیا

  • ملتان
ریسکیو ٹیم نے سیلابی پانی کی کھائی میں ڈوبنے والے نوجوان کو بچا لیا

کہروڑپکا(نمائندہ دنیا )ریسکیو ٹیم نے سیلابی پانی کی گہری کھائی میں ڈوبنے والے نوجوان کو بچا لیا۔سیلابی علاقہ کوٹلہ علی مراد میں 16 سالہ سانول چھپ کر کھوہ کھجی والا جا رہا تھا کہ۔۔۔

 اچانک توازن کھو بیٹھا اور گہری کھائی میں ڈوب گیا ۔مقامی افراد نے کمانڈ پوسٹ پر موجود ریسکیو ٹیم کو اطلاع دی تووہ فوری موقع پر پہنچ گئی اورریسکیو اہلکار بلال نے پانی میں چھلانگ لگا کر ڈوبتے سانول کو باہر نکال لیا جس پر اہل علاقہ ،والدین اہلکار بلال اور تحصیل انچارج محمد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جی سی یو نیور سٹی سب کیمپس میں نئی کمپیوٹر لیب کا افتتاح

ڈسکہ:سرویکل کینسر سے بچائو کی مہم کیلئے 47 ٹیمیں تشکیل

گجرات:یونین کونسل 2کے سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم

وزیرآباد:متعدد دیہات کا زمینی رابطہ مکمل بحال نہ ہو سکا

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کامرس کالج میں سیرت النبی ؐ کا نفرنس کا انعقاد

افواہوں پر کان نہ دھریں،بچیوں کو کینسر سے بچائو کی ویکسین لگائیں :اے سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس