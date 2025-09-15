صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری پریشان

  • ملتان
جہانیاں میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری پریشان

جہانیاں (نمائندہ دنیا)جہانیاں میں منافع خور سرگرم ،سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، ٹماٹر، مٹر، پیاز، آلو، سبز مرچ، لہسن اور ادرک سمیت دیگر سبزیاں مقررہ نرخوں کے بجائے من مانے ریٹ پر فروخت ہو رہی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سرکاری ریٹ لسٹ صرف کاغذوں تک محدود ہے جس پر عملدرآمد نہ ہونے سے شہری سخت پریشان ہیں۔سبزیوں کی قیمتوں میں اچانک اضافے سے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہوا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار سرکاری نرخوں کو یکسر نظرانداز کرتے ہیں جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور مارکیٹ کمیٹی محض ریٹ لسٹ چیک کرنے تک محدود ہیں، خلاف ورزی پر کوئی عملی کارروائی نہیں کی جاتی۔ مکینوں کے مطابق پرائس کنٹرول کمیٹی مکمل طور پر ناکام ہوچکی ہے اور افسر دفاتر تک محدود ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر منافع خور کھلے عام لوٹ مار کر رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال اور کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے سبزیوں کی قیمتوں میں کمی یقینی بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

گریٹر کراچی ریجنل پلان ترقی کی کلیدی ،آصف صدیقی

کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن،روٹ پرمٹس کاآن لائن اجرا

ایچ پی وی سے بچاؤ کی ویکسین ناگزیر، وزیر صحت

مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ

میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس