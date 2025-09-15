جہانیاں میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری پریشان
جہانیاں (نمائندہ دنیا)جہانیاں میں منافع خور سرگرم ،سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، ٹماٹر، مٹر، پیاز، آلو، سبز مرچ، لہسن اور ادرک سمیت دیگر سبزیاں مقررہ نرخوں کے بجائے من مانے ریٹ پر فروخت ہو رہی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق سرکاری ریٹ لسٹ صرف کاغذوں تک محدود ہے جس پر عملدرآمد نہ ہونے سے شہری سخت پریشان ہیں۔سبزیوں کی قیمتوں میں اچانک اضافے سے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہوا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار سرکاری نرخوں کو یکسر نظرانداز کرتے ہیں جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور مارکیٹ کمیٹی محض ریٹ لسٹ چیک کرنے تک محدود ہیں، خلاف ورزی پر کوئی عملی کارروائی نہیں کی جاتی۔ مکینوں کے مطابق پرائس کنٹرول کمیٹی مکمل طور پر ناکام ہوچکی ہے اور افسر دفاتر تک محدود ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر منافع خور کھلے عام لوٹ مار کر رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال اور کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے سبزیوں کی قیمتوں میں کمی یقینی بنائی جائے ۔