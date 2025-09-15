وہاڑی‘صدیقیہ کالونی کا سیوریج سسٹم ناکارہ، شہری پریشان
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) انتظامیہ کی غفلت کے باعث صدیقیہ کالونی میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے ۔
کئی دن سے گٹروں کا گندا پانی اُبل کر گلیوں میں پھیل رہا ہے جس سے شہریوں اور سکول جانے والے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔اہل علاقہ سجاد، اورنگزیب، علی حسن ودیگر نے بتایا کہ کئی بار شکایات کے باوجود حکام نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سیوریج سسٹم درست کیا جائے تاکہ عوام کو اذیت سے نجات مل سکے ۔