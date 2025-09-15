فریڈم لائرز فورم کا ملک طارق نوناری کی حمایت کا اعلان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ بار فریڈم لائرز فورم کے زیر اہتمام تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمانِ خصوصی ممبر پنجاب بار کونسل و امیدوار پنجاب بار کونسل خانیوال سیٹ 2025-30 ملک طارق نوناری ایڈووکیٹ تھے ۔
تقریب میں فورم کی جانب سے باضابطہ طور پر ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔پروگرام کے میزبان مہر خالد ریاض خان سیال ایڈووکیٹ تھے ۔ تلاوتِ کلام پاک حافظ عبدالمجید اور نعت شریف شیخ جاوید اقبال نے پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ملک طارق نوناری ایڈووکیٹ نے کہا کہ فریڈم لائرز فورم کے اعتماد کو ہمیشہ قائم رکھیں گے ۔ وکلائکی فلاح و بہبود اور خدمت کی سیاست کو ہر ممکن فروغ دیا جائے گا۔صدر فریڈم لائرز فورم مہر جاوید اقبال تھراج ایڈووکیٹ نے کہا کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ملک طارق نوناری کا دامن کرپشن سے پاک ہے ، اس لیے ان کی مکمل حمایت کی جاتی ہے ۔ تقریب میں میڈم شہلا رانا، سابق صدور بار اظہر عباس جکھڑ، شیخ محمد یونس، پیر احمد شاہ کھگہ، عبداللطیف فیروزپوری،بشریٰ لطیف، فرخ بلال نیازی اور دیگر رہنماؤں نے بھی حمایت کا اعلان کیا۔خان عارف خان صدر DLFاور علی حسین جٹ جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ان کی تنظیم اس فیصلے کیساتھ ہے ۔ تقریب کے اختتام پر ملک طارق نوناری کو گلدستے پیش کیے گئے اور بھرپور پذیرائی دی گئی۔