پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پارٹنر سکولز کی فیس بڑھادی

  • ملتان
پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پارٹنر سکولز کی فیس بڑھادی

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے صوبے بھر کے پارٹنر سکولوں کی ماہانہ فی کس فیس میں اضافہ کردیا۔ یہ فیصلہ فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے فاؤنڈیشن اسسٹڈ سکولز، ایجوکیشن ووچر سکیم اور نیو سکول پروگرام پر بھی لاگو ہوگا۔

 نئی فیسوں کا اطلاق ستمبر 2025سے ہوگا۔فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری کردہ سرکلر میں کہا گیا ہے کہ پارٹنر سکولز کو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور تعلیمی اخراجات جیسے اساتذہ کی تنخواہوں اور کلاس روم کے انتظامی اخراجات کے باعث شدید مالی مشکلات درپیش تھیں۔ ان حالات میں تعلیمی معیار برقرار رکھنے کے لئے فی بچہ ماہانہ فیس میں اضافہ ضروری قرار دیا گیا ہے ۔حکام کے مطابق اس اقدام سے فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک میں شامل سکول اپنی مالی ضروریات بہتر طور پر پوری کرسکیں گے ، جبکہ صوبے کے ہزاروں غریب اور کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کو سبسڈائزڈ یا مفت تعلیم فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے واضح کیا ہے کہ فیس میں یہ اضافہ موجودہ معاشی حالات کے تناظر میں کیا گیا ہے تاکہ تعلیمی معیار متاثر نہ ہو اور طلبہ کو معیاری تعلیم تک رسائی ہر صورت برقرار رکھی جاسکے ۔

 

