وہاڑی میں متاثرین کیلئے 22فلڈ ریلیف کیمپ قائم، عمرانہ توقیر

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس مقصد کیلئے 22فلڈ ریلیف کیمپ قائم کئے گئے ہیں۔

ان کیمپوں میں متاثرہ خاندانوں کو کھانا، راشن، پھل اور بچوں کے لئے دودھ فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ کپڑے ، بستر، گرم شالیں، جوتے اور دیگر اشیائے ضروریہ بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ مویشیوں کے لئے چارہ اور ونڈہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ تحصیل وہاڑی میں چھ فلڈ ریلیف کیمپس قائم ہیں جن میں مختلف افسر انچارج مقرر ہیں، تحصیل بوریوالا میں آٹھ کیمپ جبکہ تحصیل میلسی میں بھی آٹھ کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ متاثرین کی فوری بحالی کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور انتظامیہ دن رات ریلیف آپریشن میں مصروف ہے ۔دریں اثناء ڈی سی وہاڑی نے کہا کہ ایچ پی وی ویکسین سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی منفی معلومات بے بنیاد ہیں۔ یہ ویکسین عالمی ادارہ صحت اور یونیسف سے منظور شدہ ہے اور 144 ممالک بشمول سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات میں فراہم کی جا رہی ہے ۔ پنجاب میں یہ ویکسین 9 سے 14 سال کی بچیوں کو دی جا رہی ہے جو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہے ۔

 

