میپکو میں جدید سہولیات، پاورسمارٹ ایپ لانچ کردی گئی
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے کہا ہے کہ صارفین کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بہترین خدمات فراہم کی جائیں گی۔
اس مقصد کے لئے بلنگ، ریڈنگ، نئے کنکشن اور شکایات کے ازالے کی سہولت کے لئے کسٹمر فیسیلیٹیشن سنٹرز قائم کر دیئے گئے ہیں۔ رواں مالی سال کو ‘‘کسٹمر کیئر ایئر’’ قرار دیا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ صارفین کو سہولت دینے کے لئے ‘‘پاور اسمارٹ ایپلی کیشن ــ اپنا میٹر، اپنی ریڈنگ’’ لانچ کر دی گئی ہے جس کے ذریعے بلوں کی ادائیگی کی تاریخ میں توسیع سمیت مختلف سہولیات گھر بیٹھے دستیاب ہوں گی۔سی ای او نے نئے بھرتی ہونے والے 113 جونیئر انجینئرز، ایس ڈی اوز، ریونیو افسروں اور لائن سپرنٹنڈنٹس کی انڈکشن ٹریننگ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میپکو ملک کی نمبر ون کمپنی ہے اور یہ اعزاز برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ نئے افسر کمپنی کا قیمتی سرمایہ ہیں اور ان کی محنت و دیانت سے ادارہ مزید ترقی کرے گا۔انہوں نے کہا کہ میپکو میں سزا و جزا کا شفاف نظام نافذ کیا جا چکا ہے ، کارکردگی دکھانے والوں کو ترقی اور انعام ملے گا جبکہ غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔