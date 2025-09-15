سیلاب : میپکو ریجن میں 2 لاکھ 68 ہزار صارفین بجلی سے محروم
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ریجن میں سیلابی پانی کے باعث 2 لاکھ 68 ہزار صارفین کی بجلی منقطع کر دی گئی۔ 13 اضلاع کے 180 فیڈرز متاثر ہوئے ، تاہم محفوظ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے ۔
میپکو ترجمان کے مطابق صرف ملتان، مظفرگڑھ، خانیوال اور ساہیوال میں 19 ہزار 861 صارفین کو بجلی بحال کر دی گئی ہے ۔ تمام اضلاع میں میپکو نے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر رکھے ہیں، جہاں ایس ڈی اوز اور ایکسین کی سربراہی میں لائن سٹاف دن رات پانی کی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اور کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لئے تیار ہے ۔اعداد و شمار کے مطابق ضلع ملتان کے 25 فیڈرز سے 93 ہزار 57 صارفین، بہاولپور کے 28فیڈرز سے 29ہزار 628، لودھراں کے 14 فیڈرز سے 7ہزار 927، ساہیوال کے 5 فیڈرز سے 5 ہزار 204 اور پاکپتن کے 13 فیڈرز سے 8 ہزار 698 صارفین کی بجلی بند ہے ۔اسی طرح رحیم یار خان کے 13 فیڈرز سے 7 ہزار 581، وہاڑی کے 17فیڈرز سے 28 ہزار 347، خانیوال کے 13 فیڈرز سے 21 ہزار 825، بہاولنگر کے 20 فیڈرز سے 7 ہزار 366، راجن پور کے 2 فیڈرز سے 124، ڈیرہ غازی خان کے ایک فیڈر سے صرف 2، مظفرگڑھ کے 22 فیڈرز سے 39 ہزار 131 اور کوٹ ادو کے ایک فیڈر سے 40 صارفین بجلی سے محروم ہیں۔