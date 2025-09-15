صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

200 سکول اپ گریڈ کرنے کی منظوری

  • ملتان
200 سکول اپ گریڈ کرنے کی منظوری

ملتان(خصوصی رپورٹر)حکومت نے 200 سکولز کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دے دی، جس کے بعد ابتدائی سے ہائی لیول تک سکولز کی اپ گریڈیشن دی جائے گی سکولوں کی اپ گریڈیشن پر 47کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز خرچ ہوں گے ۔

 اپ گریڈ ہونے والوں میں 64 سکول پائلٹ پروجیکٹ کے تحت شامل کئے گئے ہیں، اپ گریڈیشن میں 136نئے سکولوں کو شامل کیا گیا ہے ۔ محکمہ خزانہ نے اپ گریشن کیلئے پہلے مرحلے 10 کروڑ روپے جاری کر دیئے ۔منصوبے کی مدت یکم اپریل 2025سے 30جون 2027تک ہوگی ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو فنڈز کے استعمال کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کردیا گیا ہے علاوہ ازیں ان سکولوں میں اساتذہ کی بھرتی اور تنخواہوں کی ادائیگی کیلئے بھی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلا پٹرول بیچنے ، گیس ری فلنگ کرنیوالوں کی فہرستیں تیار، انتظامیہ کے حوالے

پلس پراجیکٹ کے تحت گھر گھر پارسل میپنگ سروے شروع

6ٹرک راشن مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور پہنچا دئیے گئے

صحتمند بیٹی، صحتمند گھرانہ کے عنوان سے ویکسی نیشن کا افتتاح

پنجاب کالج بھیرہ میں انٹرمیڈیٹ اور ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے طلبہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب

سر ویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین مکمل محفوظ ،کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس