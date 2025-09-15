200 سکول اپ گریڈ کرنے کی منظوری
ملتان(خصوصی رپورٹر)حکومت نے 200 سکولز کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دے دی، جس کے بعد ابتدائی سے ہائی لیول تک سکولز کی اپ گریڈیشن دی جائے گی سکولوں کی اپ گریڈیشن پر 47کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز خرچ ہوں گے ۔
اپ گریڈ ہونے والوں میں 64 سکول پائلٹ پروجیکٹ کے تحت شامل کئے گئے ہیں، اپ گریڈیشن میں 136نئے سکولوں کو شامل کیا گیا ہے ۔ محکمہ خزانہ نے اپ گریشن کیلئے پہلے مرحلے 10 کروڑ روپے جاری کر دیئے ۔منصوبے کی مدت یکم اپریل 2025سے 30جون 2027تک ہوگی ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو فنڈز کے استعمال کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کردیا گیا ہے علاوہ ازیں ان سکولوں میں اساتذہ کی بھرتی اور تنخواہوں کی ادائیگی کیلئے بھی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے ۔