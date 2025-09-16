تعلیمی بورڈز نے امتحانات میں سیاہ روشنائی کا استعمال بند کردیا
ملتان(خصوصی رپورٹر)پنجاب کے تعلیمی بورڈز نے تعلیمی بورڈز نے امتحانات میں سیاہ روشنائی کا استعمال بند کردیا۔بتایاگیا ہے کہ تعلیمی بورڈز نے اپنے پیپر پیٹرن کی ہدایات میں سے کالی روشنائی کو ختم کر دیا ہے۔۔۔
، پہلے پیپر میں نیلی اور کالی دو رنگوں کی سیاہی استعمال کی جا سکتی تھی جبکہ اس سال سے صرف اور صرف نیلی روشنائی استعمال ہوگی ، اب آپ کالے رنگ کا پوائنٹر، کالی سیاہی والا پین، کالے رنگ کی بال پوائنٹ اور کالی مارکر وغیرہ استعمال نہیں کر سکیں گے ،تمام الحاق شدہ سکول کالجز اورسرکاری سکول وکالجز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو تیاری کرائیں کہ آئندہ پیپر میں صرف اور صرف نیلے رنگ کا پوائنٹر، نیلے رنگ کی بال پوائنٹ، نیلے سیاہی والا پن اور نیلی مارکر ہی استعمال ہو گی جبکہ کالا پوائنٹر، کالی بال پوائنٹ، کالی مارکر کالی سیاہی والا پین، انک ریمور، ریزر، شاپنر، کچی پینسل اور وائیٹنر وغیرہ بورڈ کے پیپر میں ممنوع ہیں۔