ریشنلائزیشن ، آن لائن ٹرانسفرز کا 22 ستمبرسے آغاز

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ریشنلائزیشن کے دوسرے مرحلے اور اساتذہ کی آن لائن ٹرانسفرز کے آغاز کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ یہ عمل22 ستمبر سے شروع ہوگا۔۔۔

۔اس مرحلے میں وہ اساتذہ شامل ہوں گے جنہوں نے سرپلس ہونے کے باوجود آپشنز جمع نہیں کروائے تھے یا بہت محدود دئیے تھے ۔ محکمہ اب خودکار سسٹم کے تحت انہیں ایڈجسٹ کرے گا تاکہ سکولوں میں اساتذہ کی کمی اور زیادتی کو متوازن بنایا جا سکے ۔ حکام کے مطابق اس بار ایڈجسٹمنٹ کے عمل کو زیادہ شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔وزیر تعلیم نے واضح ہدایت دی ہے کہ کسی بھی سکول میں اساتذہ کی کمی نہ رہنے دی جائے اور جہاں ضرورت ہو وہاں فوری تعیناتی یقینی بنائی جائے ۔ اسی روز یعنی 22 ستمبر سے آن لائن ٹرانسفر کا بھی آغاز ہوگا۔ اس مرحلے میں اوپن میرٹ ٹرانسفر کے خواہش مند اساتذہ، ریشنلائزیشن میں رہ جانے والے سرپلس اساتذہ اور وہ اساتذہ بھی شامل ہوں گے جن کا میرٹ پہلے مکمل نہیں ہو سکا تھا۔مزید برآں ایسے سکول جہاں طلبہ کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے ، وہاں بھی ٹرانسفر ممکن ہوگی۔ تمام سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سکول انفارمیشن سسٹم پر طلبہ کی درست تعداد درج کریں تاکہ کسی استاد کو بلاوجہ سرپلس نہ دکھایا جا سکے ۔

 

