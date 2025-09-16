سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے اے پی سی بلائی جائے ، خالد خان خاکوانی
ملتان( کرائم رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ کے ڈویژنل صدر ڈاکٹر خالد خان خاکوانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لئے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور متاثرین کے لئے خصوصی ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے۔۔۔
،موجودہ حالات میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے پاکستان 20سال پیچھے چلاگیا ہے ملتان،راجن پور وہاڑی رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب کے سینکڑوں دیہات ڈوب گئے ہیں جس سے لاکھوں ایکڑ فصل تباہ اور سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے ہیں اور حکومتی امداد نہ ہونے کے باعث لوگ بے یار ومددگار سڑکوں پر اپنے بچوں کے ہمراہ موجو د ہیں اور کئی اپنے پیاروں کی جدائی کا دکھ بھی برداشت کر رہے ہیں ،پوری قوم کو یک جا ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے آگے آنا ہوگا ،سیلابی علاقوں کے کاشت کاروں اور چھوٹے تاجر جو روزگار سے محروم ہو چکے ہیں۔