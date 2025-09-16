صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر میڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کل کیا جائے گا

  • ملتان
ملتان( خصوصی رپورٹر)انٹر میڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کل کیا جائے گا۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ انٹرمیڈیٹ (پارٹ سیکنڈ)پہلا سالانہ امتحان 2025ء کا رزلٹ مورخہ 18ستمبر بروز جمعرات صبح دس بجے شائع کیا جائے گا ۔۔۔

جبکہ پوزیشن ہولڈرز کا اعلان ایک روزقبل کل شام چار بجے کیا جائے گا ،طلبا و طالبات اپنا رزلٹ بورڈ کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ۔جاری اعلامیہ میں کہاگیاہے کہ ایسے امیدوار جو اپنے مضمون/ مضامین کی ری چیکنگ کرانا چاہتے ہوں ،وہ بورڈ قانون کے مطابق رزلٹ شائع ہونے کے بعد 15 دن کے اندر اپنی درخواست آن لائن کرنے کے بعد بُک رجسٹر فیس اور درخواست کی ہارڈ کاپی ملتان بورڈ میں جمع کرائیں گے ۔

 

