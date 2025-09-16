پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ پروگرامزکا انٹری ٹیسٹ ملتوی
ملتان (لیڈی رپورٹر)حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں آمد و رفت کی مشکلات اور متاثرہ طلبہ کو درپیش مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے نشتر میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ پروگرامز کے ۔۔۔
انٹری ٹیسٹ کو ملتوی کردیا ہے ۔ یہ ٹیسٹ، جو پہلے 25ستمبر 2025کو ہونا تھا، اب نئی تاریخ 9اکتوبر 2025 مقرر کی گئی ہے ۔ اس حوالے سے یونیورسٹی کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ۔ مزید برآں یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ طلبہ، اساتذہ اور عملے کی سہولت اور حفاظت ان کی پہلی ترجیح ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ کڑا وقت جلد ختم ہوگا۔