میپکو نے نیٹ میٹرنگ کنکشنز کیلئے 525 میٹرز جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو کے شعبہ میٹریل مینجمنٹ نے 31 جولائی تک ادائیگیاں مکمل کرنے والے صارفین کو نیٹ میٹرنگ سروس کنکشن فراہم کرنے کے لیے 525 تھری فیز اے ایم آئی میٹرز کا اجرا کر دیا ہے ۔۔۔۔
ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ ملک جاوید اقبال کے مطابق یہ میٹرز مختلف سرکلز کو تقسیم کر دیے گئے ہیں جن میں ملتان سرکل کو 232، خانیوال کو 16، ڈی جی خان کو 51، مظفرگڑھ کو ایک، ساہیوال کو 55، بہاولپور کو 22 اور وہاڑی سرکل کو 148 میٹرز شامل ہیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ تمام متعلقہ آپریشن سرکلز کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے فیلڈ یا ریجنل سٹورز سے یہ میٹرز فوری طور پر وصول کریں۔ ملتان، مظفرگڑھ، بہاولپور، ڈی جی خان اور ساہیوال کے سٹورز میں یہ میٹرز موجود ہیں۔ ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ نے واضح کیا کہ صارفین کو سہولت دینے اور نیٹ میٹرنگ سروس کے عمل کو تیز کرنے کے لیے اس مرحلے پر خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ متعلقہ سرکلز کے افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کنکشنز کی فوری تنصیب مکمل کریں اور اس کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر کو ارسال کریں تاکہ شفافیت اور کارکردگی یقینی بنائی جا سکے ۔