سروائیکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ایچ پی وی ویکسین مہم کا آغاز
ملتان (لیڈی رپورٹر) سیکرٹری محکمہ صحت و آبادی نادیہ ثاقب کی ہدایت پر سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایچ پی وی (ہیومن پیپیلوما وائرس) ویکسین مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان کے۔۔۔
دفتر میں ہوئی جہاں سپیشل سیکرٹری صحت و آبادی جنوبی پنجاب شہباز حسین نقوی نے بچیوں کو ویکسین لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔تقریب میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر سید علی مہدی، سی ای او ہیلتھ ملتان ڈاکٹر صوبان ضیاء، سابق ایم این اے طارق رشید، وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی اور ایم ایس نشتر ہسپتال ڈاکٹر راؤ امجد علی خان بھی شریک ہوئے ۔شہباز حسین نقوی نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار قومی سطح پر یہ مہم شروع کی گئی ہے جو 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ صرف ملتان میں درجنوں ٹیمیں یونین کونسل سطح پر سکولوں، مدارس، ہسپتالوں اور کمیونٹی سینٹرز میں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ویکسین لگا رہی ہیں۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ اپنی بچیوں کو وقت پر ویکسین ضرور لگوائیں کیونکہ یہ محفوظ اور آزمودہ ہے ۔ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر سید علی مہدی نے کہا کہ خواتین کی صحت کا تحفظ حکومت پنجاب کی پہلی ترجیح ہے ۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے کہا کہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹر اور طلبہ محکمہ صحت کے ساتھ مل کر آگاہی مہم میں حصہ لیں گے ، جبکہ ایم ایس راؤ امجد نے ویکسی نیشن کے دوران سہولتیں فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ ترجمان کے مطابق یہ مہم حکومت پنجاب کی سرپرستی میں ڈبلیو ایچ او اور یونیسف کے تعاون سے جاری ہے ۔