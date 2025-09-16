صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سروائیکل کینسر:ویکسی نیشن کیلئے والدین کی رضامندی لازمی قرار

  • ملتان
سروائیکل کینسر:ویکسی نیشن کیلئے والدین کی رضامندی لازمی قرار

ملتان(خصوصی رپورٹر)سروائیکل کینسرسے بچاؤ کی مہم کے دوران سکولوں میں بچیوں کی ویکسی نیشن کیلئے والدین کی تحریری رضامندی لازمی قرار۔محکمہ سکولز نے واضح کیا کہ ا فواہیں سامنے آنے۔۔۔

 پر والدین کے تحفظات سامنے آئے ہیں جس پر تمام سکولوں کے سربراہوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچیوں کو قطرے پلانے سے پہلے والدین سے تحریری رضامندی حاصل کی جائے ، اگر والدین کی طرف سے تحریری رضامندی نہیں دی جاتی ہے تو کسی لڑکی کو قطرے نہیں پلائے جائیں گے ۔محکمہ سکولز کا کہنا ہے سروائیکل کینسرسے بچاؤ کے لئے سکولوں میں بھی ویکسین مہم شروع کردی گئی ہے ،والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو یہ ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ وہ مستقبل میں اس مہلک بیماری سے محفوظ رہ سکیں کیونکہ بروقت بچاؤ ہی بہترین علاج ہے ۔

 

