سروائیکل کینسر:ویکسی نیشن کیلئے والدین کی رضامندی لازمی قرار
ملتان(خصوصی رپورٹر)سروائیکل کینسرسے بچاؤ کی مہم کے دوران سکولوں میں بچیوں کی ویکسی نیشن کیلئے والدین کی تحریری رضامندی لازمی قرار۔محکمہ سکولز نے واضح کیا کہ ا فواہیں سامنے آنے۔۔۔
پر والدین کے تحفظات سامنے آئے ہیں جس پر تمام سکولوں کے سربراہوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچیوں کو قطرے پلانے سے پہلے والدین سے تحریری رضامندی حاصل کی جائے ، اگر والدین کی طرف سے تحریری رضامندی نہیں دی جاتی ہے تو کسی لڑکی کو قطرے نہیں پلائے جائیں گے ۔محکمہ سکولز کا کہنا ہے سروائیکل کینسرسے بچاؤ کے لئے سکولوں میں بھی ویکسین مہم شروع کردی گئی ہے ،والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو یہ ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ وہ مستقبل میں اس مہلک بیماری سے محفوظ رہ سکیں کیونکہ بروقت بچاؤ ہی بہترین علاج ہے ۔