میپکو لائن سٹاف کیلئے سیفٹی سیمینار،ایس اوپیز پر لیکچر

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی کی ہدایت پر بوسن روڈ سب ڈویژن میں سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر انچارج سیفٹی سیل رانا محمد عمران نے ۔۔۔

سیفٹی انسپکٹر سجاد قیصر بھٹہ کے ہمراہ لائن سٹاف کو لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ فیلڈ میں کام کے دوران سیفٹی ایس او پیز پر سختی سے عمل کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ لائن مین خود حفاظتی آلات استعمال کریں اور ساتھیوں کو بھی ترغیب دیں، کوئی بھی ہنگامی صورتحال انسانی جان کو خطرے میں ڈالنے کا جواز نہیں بن سکتی۔انہوں نے مزید کہا کہ لائن مین ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ٹی اینڈ پی اور پی پی ای جیسے حفاظتی آلات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو سیفٹی سامان نہ ملے تو فوری طور پر متعلقہ افسر یا سیفٹی سیل کو اطلاع دی جائے ۔ ایس ڈی او بوسن روڈ سب ڈویژن محمد اختر سیال اور یونین رہنما فیاض راں بھی موجود تھے۔

 

