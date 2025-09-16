تنظیم مغلیہ وہاڑی کا سالانہ کنونشن 3 نومبر کو ہوگا
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) تنظیم مغلیہ وہاڑی کا سالانہ کنونشن 3نومبر بروز جمعہ سہ پہر 3 بجے ہوگا جس میں ملک بھر سے مغل برادری کے قائدین شریک ہوں گے ۔۔۔۔
اجلاس زیر صدارت صدر عبدالرزاق مغل منعقد ہوا جس میں جنرل سیکرٹری حاجی محمد یاسین مغل نے اعلان کیا کہ کنونشن میں وہاڑی کی مغل برادری اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کرے گی اور پاکستان بھر سے تنظیمی صدور و سیکرٹریوں کو دعوت دی گئی ہے ۔ کنونشن میں مغل برادری کے روشن مستقبل پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ اجلاس سے سرپرست اعلیٰ محمد سعید مغل، صدر عبدالرزاق مغل اور چیئرمین محمد اکبر مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کنونشن کو کامیاب بنانے کیلئے دن رات محنت کی جارہی ہے ۔ اجلاس میں امداد کی تین درخواستوں کی منظوری بھی دی گئی۔