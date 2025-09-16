صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
افواجِ پاکستان ملکی سلامتی کی مضبوط دیوار ہیں:پیر ناصر شاہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) معروف سماجی شخصیت پیر سید ناصر شاہ نے کہا ہے کہ افواجِ پاکستان ملکی سلامتی کی مضبوط حصار ہیں اور ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے ۔۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو بچانے کیلئے پاک فوج کے جوان دن رات مصروف ہیں جبکہ وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف برسرپیکار ہیں۔ شہداء کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی لازوال قربانیاں ناقابلِ فراموش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افواجِ پاکستان ہمیشہ دفاعِ وطن کی ناقابلِ تسخیر دیوار رہی ہے ۔

 

