لودھراں:دریائے ستلج میں سیلابی پانی کی سطح میں بتدریج کمی
لودھراں (سٹی رپورٹر) دریائے ستلج میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں کمی آ رہی ہے ، تاہم انتظامیہ کی سرگرمیاں متاثرین کے انخلا اور ۔۔۔
بندوں کی مضبوطی کے لیے بدستور جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن شاہ نے جاگیر ہوڑا کے فلڈ بند کا معائنہ کیا اور کہا کہ پانی کی سطح کم ہو رہی ہے لیکن دریا کے کنارے کٹاؤ بڑھ سکتا ہے ، اس لیے عوام ان مقامات سے دور رہیں۔ علاوہ ازیں اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے لودھراں جلالپور باونڈری کے متاثرہ علاقوں کوٹلہ، چکرا بستی اور پرمٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے مکینوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلابی پانی بستی چکرا سے 8اور پرمٹ سے 11کلومیٹر دور ہے ، اس لیے احتیاطی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔