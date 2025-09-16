سیوریج کا پانی جوہڑ میں تبدیل بیماریاں پھیلنے کا خدشہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال کے علاقہ خرم پورہ روڈ پر ارائیں والا ٹیوب ویل کے قریب سیوریج کا پانی جمع ہو کر بڑے جوہڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے ، جس کے باعث علاقہ بھر میں موذی بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔۔۔۔
اہل علاقہ کے مطابق علاقے میں نہ تو کوئی سینٹری ورکر موجود ہے اور نہ ہی صفائی کا ذمہ دار سپروائزر دکھائی دیتا ہے ۔ رہائشیوں نے بتایا کہ گندے پانی کی وجہ سے مچھر اور دیگر حشرات کی افزائش بڑھ گئی ہے جس سے ملیریا، ڈینگی اور دیگر امراض کے پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ۔ شہریوں نے کہا کہ کئی مرتبہ متعلقہ حکام کو شکایات درج کروائی گئیں لیکن تاحال کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ صورتحال مزید بگڑنے پر اہل علاقہ نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فوری طور پر صفائی اور نکاسیٔ آب کے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو عوامی صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے ۔