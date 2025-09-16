زمین و راستے کے تنازعات پر جھگڑے ، مقدمات درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) زمین اور راستے کے تنازعات پر تین مختلف علاقوں میں جھگڑے ہوئے ، جن میں خواتین سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے ۔ پہلا واقعہ تھانہ سنانواں کے علاقے میں پیش آیا جہاں گورنمنٹ اسکول ٹیچر غلام فرید نے الزام لگایا کہ احمد دین، اعجاز احمد، رفیق احمد اور ۔۔۔
دیگر نے اس کا کھال توڑ کر پانی بند کر دیا اور کمرہ تعمیر کرنا شروع کر دیا، ساتھ ہی جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ دوسرا واقعہ تھانہ صدر کے علاقے میں پیش آیا جہاں رضیہ بی بی اور اس کا شوہر عبدالرزاق راستہ تنازع پر حملے کا نشانہ بنے ، رضیہ بی بی کو ڈنڈوں اور مکوں سے زخمی کر کے کان کی سونے کی بالی چھین لی گئی۔ تیسرا واقعہ تھانہ سٹی کی حدود میں پیش آیا جہاں مراد عرف پیرو پر محمد یامین نے نوکیلی آہنی چیز سے حملہ کیا جس سے وہ شدید زخمی ہوا۔ پولیس نے تینوں واقعات کے مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کر دی ہے ۔