صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمین و راستے کے تنازعات پر جھگڑے ، مقدمات درج

  • ملتان
زمین و راستے کے تنازعات پر جھگڑے ، مقدمات درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) زمین اور راستے کے تنازعات پر تین مختلف علاقوں میں جھگڑے ہوئے ، جن میں خواتین سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے ۔ پہلا واقعہ تھانہ سنانواں کے علاقے میں پیش آیا جہاں گورنمنٹ اسکول ٹیچر غلام فرید نے الزام لگایا کہ احمد دین، اعجاز احمد، رفیق احمد اور ۔۔۔

دیگر نے اس کا کھال توڑ کر پانی بند کر دیا اور کمرہ تعمیر کرنا شروع کر دیا، ساتھ ہی جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ دوسرا واقعہ تھانہ صدر کے علاقے میں پیش آیا جہاں رضیہ بی بی اور اس کا شوہر عبدالرزاق راستہ تنازع پر حملے کا نشانہ بنے ، رضیہ بی بی کو ڈنڈوں اور مکوں سے زخمی کر کے کان کی سونے کی بالی چھین لی گئی۔ تیسرا واقعہ تھانہ سٹی کی حدود میں پیش آیا جہاں مراد عرف پیرو پر محمد یامین نے نوکیلی آہنی چیز سے حملہ کیا جس سے وہ شدید زخمی ہوا۔ پولیس نے تینوں واقعات کے مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منعم ظفر خان نے جراثیم کش اسپرے مہم کا افتتاح کردیا

غیرقانونی بھرتیاں ،این ای ڈی کے وکیل کاوکالت نامہ جمع

مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن،34گداگر گرفتار

مقدمات کی موثر پیروی کی جائے ،پولیس چیف

پارک ونجی پلاٹ کی پیمائش کے ساتھ تحقیقات کا حکم

حب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس