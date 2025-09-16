صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال :ہوٹلوں میں ناقص آئل و مصالحے کا استعمال

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال شہر اور گردونواح میں قائم ہوٹلوں پر کھانوں میں ناقص اور مضر صحت آئل و مصالحوں کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے ۔ شہریوں کے مطابق ان ہوٹلوں میں صفائی کی صورتحال بھی نہایت ابتر ہے۔۔۔

 ، جہاں بیٹھنے کے لیے مناسب انتظامات تک موجود نہیں۔ کھانے تیار کرنے کے مقامات پر صفائی ستھرائی نہ ہونے کے باعث شہریوں کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ مقامی افراد نے بتایا کہ ہوٹل مالکان مضر صحت آئل اور ناقص معیار کے مصالحے استعمال کر کے منافع کما رہے ہیں جبکہ صارفین کی صحت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔ شہری رمان چوہدری، ارشد علی، امجد علی اور صفدر قریشی نے کہا کہ ہوٹلوں میں ناقص کھانے کی فروخت عوامی صحت کے ساتھ سنگین کھلواڑ ہے ۔ انہوں نے محکمہ فوڈ اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر تمام ہوٹلوں اور کھانے کے مراکز کا معائنہ کر کے مضر صحت کھانے فراہم کرنے والے ہوٹل مالکان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ شہری بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ محکمہ فوڈ کی خاموشی شہریوں میں شدید اضطراب پیدا کر رہی ہے اور فوری اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔

 

