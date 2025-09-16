صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف مشن

  • ملتان
منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف مشن

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی )منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی کی ٹیم نے متاثرہ علاقہ کچی پکی میاں حاکم آؤٹ فال کا دورہ کیا۔ ٹیم میں علامہ عبد المتین الحسینی صدر تحریک منہاج القرآن ضلع وہاڑی و نگران فاؤنڈیشن۔۔۔

، چوہدری محمد اشتیاق جٹ ناظم تحریک منہاج القرآن وہاڑی اور راؤ غلام مصطفیٰ ناظم فاؤنڈیشن وہاڑی شامل تھے ۔ دورے کے دوران متاثرینِ سیلاب میں کھانا تقسیم کیا گیا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا کہ کس طرح خشک راشن منصوبہ بندی کے ساتھ واپس جانے والے خاندانوں تک پہنچایا جائے ۔ پانی کی سطح کم ہونے کے بعد متاثرین گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کی زندگیوں کی بحالی تک راشن اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

پٹرولنگ پولیس پوسٹ سیوکی نے بڑی مقدار میں شراب پکڑ لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس