منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف مشن
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی )منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی کی ٹیم نے متاثرہ علاقہ کچی پکی میاں حاکم آؤٹ فال کا دورہ کیا۔ ٹیم میں علامہ عبد المتین الحسینی صدر تحریک منہاج القرآن ضلع وہاڑی و نگران فاؤنڈیشن۔۔۔
، چوہدری محمد اشتیاق جٹ ناظم تحریک منہاج القرآن وہاڑی اور راؤ غلام مصطفیٰ ناظم فاؤنڈیشن وہاڑی شامل تھے ۔ دورے کے دوران متاثرینِ سیلاب میں کھانا تقسیم کیا گیا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا کہ کس طرح خشک راشن منصوبہ بندی کے ساتھ واپس جانے والے خاندانوں تک پہنچایا جائے ۔ پانی کی سطح کم ہونے کے بعد متاثرین گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کی زندگیوں کی بحالی تک راشن اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔