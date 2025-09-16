ڈکیتی چوری میں ملوث 2گینگز کے 5کارندے گرفتار
دوکوٹہ (نامہ نگار) دوکوٹہ پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور چوری کرنے والے دو گینگز کے پانچ ارکان کو گرفتار کر کے 30 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔۔۔
ڈی ایس پی میلسی چوہدری سعید احمد سیال نے ایس ایچ او مترو راؤ سلمان منور اور چوکی انچارج دوکوٹہ رائے رنگ الٰہی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ رائے رنگ الٰہی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے متعدد مقامات پر ریڈ کیا۔ کارروائی کے دوران ڈکیت گینگ کے دو ملزمان دلاور ڈوگر اور ہیبت گجر سے 3لاکھ 20ہزار روپے مالیت کی ریکوری ہوئی ۔