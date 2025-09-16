صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
کوٹ ادو :ایک دن میں 10وارداتیں شہری لٹ گئے

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) کوٹ ادو اور گردونواح میں ایک ہی روز چوری اور ڈکیتی کی دس وارداتوں نے شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ مختلف علاقوں میں شہری موٹرسائیکلوں، نقدی، زیورات، موبائل فون، پانی کی ٹونٹیاں، گندم کی بوریاں، بچھڑا اور موبائل ٹاور کا قیمتی سامان گنوا بیٹھے ۔۔۔

وارداتوں میں تھانہ قصبہ گجرات کی حدود میں مغل مارکیٹ سے شوز اسٹور مالک محمد جاوید کی موٹر سائیکل، بزدار ٹاؤن میں سلمیٰ بی بی کے گھر سے موٹرسائیکل اور پانی کی ٹونٹیاں، پام ٹری کالج کے قریب محمد خالد کا موبائل، وڈنگی والہ سکول سے پمپ و ٹونٹیاں اور یو فون ٹاور سے کیبل، بیٹریاں اور ارتھ پلیٹ چوری کر لی گئیں۔ بستی آڑی لعل خان سے جعفر حسین کے گھر سے 60 ہزار روپے نقدی، اڈا قریشی والہ پر لیاقت مجید کی آٹا چکی سے گندم کی بوریاں، جبکہ موضع ٹھٹھہ گرمانی میں حاجی اللہ ڈتہ کے مینڈھے اور بچھڑے نامعلوم افراد چرا کر لے گئے۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

