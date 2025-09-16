صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھنوٹ شہر میں سیوریج نظام ابتر، گندا پانی گلیوں میں جمع

  • ملتان
دھنوٹ (نامہ نگار) دھنوٹ شہر میں عرصہ دراز سے نکاسی آب اور صفائی ستھرائی کا نظام بری طرح متاثر ہے ۔ جگہ جگہ سیوریج کا گندا پانی گلیوں اور محلوں میں جمع ہو کر تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے جس سے بدبو اور تعفن نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔۔۔

 محلہ مغلپورہ، محلہ دین پورہ، ریاض آباد کالونی، چھوٹی دھنوٹ اور علامہ اقبال سکول والی گلی سمیت دیگر علاقوں میں اہل علاقہ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں جبکہ معمولات زندگی شدید متاثر ہیں۔ شہریوں نے بتایا کہ گندا پانی نہ صرف آمد و رفت میں رکاوٹ ہے بلکہ بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بھی بن رہا ہے ۔ سعید چوک، فخر ملت چوک، ڈھورے والا روڈ، چوہدری اسلام روڈ اور مین بازار میں نئی اور پرانی سیوریج لائنوں کے بیس سے پچیس مین ہولز کے ڈھکن غائب ہیں، جس سے کسی بھی بڑے حادثے کا خدشہ ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں نے کہا کہ بار بار نشاندہی کے باوجود ٹاؤن کمیٹی نے کوئی توجہ نہیں دی۔

 

