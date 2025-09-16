صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ شبیر حسن میثمی کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) شیعہ علماء کونسل پاکستان کے سیکرٹری جنرل اور چیئرمین زہرا (س) اکیڈمی علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔۔۔

 اس موقع پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شیر شاہ، ملتان پہنچنے پر صوبائی صدر جنوبی پنجاب مولانا ڈاکٹر عامر عباس ہمدانی، صوبائی سیکرٹری جنرل سید نئیر عباس شاہ کاظمی ایڈووکیٹ اور کابینہ کے اراکین نے پرتپاک استقبال کیا۔ دورے میں علامہ شبیر حسن میثمی کے ہمراہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد علی آخونزادہ، سہیل رضا صالحی، رفعت عباس زیدی، مولانا رفیق مہدی اور زہرا (س) اکیڈمی کے رفقاء شریک تھے ۔ استقبال کرنے والوں میں مبشر حسن بھٹہ، عمر فاروق خان شامل تھے ۔علامہ شبیر حسن میثمی نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا اور اپنے رفقاء کے ہمراہ باجماعت نماز ظہرین ادا کی۔

 

