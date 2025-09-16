صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
وہاڑی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا آغاز

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ضلع وہاڑی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا کہ ایچ پی وی ویکسی نیشن سروائیکل کینسر سے بچاؤ کا واحد مؤثر ذریعہ ہے ۔۔۔

یہ ویکسین 9سے 14سال تک کی بچیوں کو لگائی جارہی ہے تاکہ آنے والی نسلیں صحت مند اور محفوظ رہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ضلع میں 2 لاکھ 39ہزار 871بچیوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ مہم کے دوران 185ٹیمیں خدمات انجام دیں گی، ہر ٹیم میں ایک سکلڈ پرسن، ایک ٹیم اسسٹنٹ اور دو سوشل موبائلائزر شامل ہوں گے ۔ سکولوں اور مدارس کی بچیوں کو ویکسین لگانا ترجیح دی جائے گی۔ عمرانہ توقیر نے کہا کہ ایچ پی وی ویکسین محفوظ، مؤثر اور عالمی اداروں کی توثیق شدہ ہے ، اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہونے والے پراپیگنڈے پر یقین نہ کیا جائے ۔ ڈبلیو ایچ او، یونیسف اور قومی اداروں کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اس عمر میں ویکسین لگوانے سے طویل المدتی مدافعت حاصل ہوتی ہے ۔

 

