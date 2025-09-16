فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں:ساڑھے 6من بیمار جانور کا گوشت،5ہزار لٹر ملاوٹی دودھ تلف
ملتان ،بہاولپور،میلسی(خبرنگار،لیڈی رپورٹر،سٹی رپورٹر،نامہ نگار)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، ساڑھے 6 من بیمار جانور کا گوشت، 5 ہزار لٹر ملاوٹی دودھ تلف، غیر قانونی سلاٹر ہاؤس سیل۔۔۔
، مالکان کیخلاف مقدمات درج۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ لائیوسٹاک،پنجاب فوڈ اتھارٹی اور سلاٹر ہاؤس سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر غلام علی کی ٹیم نے سرکلر روڈ پر واقع مکان نمبر 992 پر چھاپہ مارا جہاں سے تقریباً 250 کلو گرام مضر صحت گوشت برآمد ہوا،یہ مکان غیر قانونی طور پر بیمار جانور ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔کارروائی کے دوران برآمد شدہ گوشت کو موقع پر ہی تلف کردیا گیا جبکہ پولیس سٹیشن میں استغاثہ جمع کرا نے مالکان کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔محکمہ لائیو سٹاک اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق غیر قانونی ذبح اور مضر صحت گوشت کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی تاکہ عوام کو محفوظ اور معیاری خوراک فراہم کی جا سکے ۔دوسری طرف ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایات پر ملاوٹی دودھ کی روک تھام کیلئے شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا ہے ۔فوڈ سیفٹی ٹیم نے ناکا بندی کے دوران کے ایل پی روڈ ظاہر پیر خان پور رحیم یار خان میں دودھ بردار گاڑی پکڑ لی،ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کی ملاوٹ پائی گئی،دودھ میں فیٹ،قدرتی غذائیت کی کمی بھی پائی گئی۔5000 لٹر دودھ ضائع کر کے ایف آئی آر درج کرا دی گئی ۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں سے کھلواڑ کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، خوراک کے نام پر عوام سے دھوکا دہی کرنے والوں کو معافی نہیں دی جائے گی، بغیر لائسنس غیر قانونی سلاٹر ہاؤس کیخلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی،ملاوٹی دودھ کی سپلائی روکنے کیلئے شہروں کے داخلی وخارجی راستوں پر ناکا بندی کی جارہی ہے ۔