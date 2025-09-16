صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذخیرہ شدہ ہزاروں بوری گندم،چینی،چاول ضبط

  • ملتان
ذخیرہ شدہ ہزاروں بوری گندم،چینی،چاول ضبط

رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ خوراک اور انتظامیہ کی مختلف علاقوں میں ذخیر اندوزوں کیخلاف کارروائیا ں ،ذخیرہ شدہ ہزاروں بوری گندم،چینی ،چاول اور گھی ضبط کرلیا گیا،خفیہ نشاندہی پراسسٹنٹ کمشنر نے گودام پرچھاپہ مارا، ذخیرہ کی گئی9ہزاربوری گندم برآمدکی۔۔۔

، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے چیکنگ کے دوران کریانہ سٹور سے ذخیرہ کی گئی 800کلوگرام چینی، 1ہزاررکلوگرام گھی،800کلوگرام چاول برآمدکئے اور گودام سیل کردیا،ادھر بہاول پورسے رحیم یارخان گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر 980بوری گندم ضبط کرنے کے بعد ٹرالر ڈرائیورکوٹرالرسمیت کارروائی کیلئے پولیس کے حوالے کردیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق  اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم میلادی کھرکوخفیہ طور پرنشاندہی کی گئی کہ ٹھل حمزہ کے علاقہ میں واقع گودام میں بڑے پیمانے پرگندم ذخیرہ کی گئی ہے جس پراسسٹنٹ کمشنرنے گودام پرچھاپہ مارکرذخیرہ کی گئی9ہزار بوری گندم برآمدکرکے ضبط کرنے کے بعد گودام کوسیل کردیا۔اسی طرح پرائس کنٹرول مجسٹریٹ وحید اقبال نے پل سنی کے علاقے میں کریانہ سٹور پرچیکنگ کے دوران ذخیرہ کی گئی 800کلوگرام چینی،1ہزاررکلوگرام گھی، 800کلوگرام چاول برآمدکرکے کریانہ سٹورمالک کو ہزاروں روپے مالیت کاجرمانہ عائد کیاہے ۔دوسری طرف محکمہ خوراک نے پابندی کے باوجود ٹرالرکے ذریعے گندم بہاول پورسے رحیم یارخان سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔موٹروے ایم فائیو پر تعینات فوڈانسپکٹررئیس قمر نے خفیہ اطلاع پر ٹرالرکوروک کرچیکنگ کے دوران لوڈ 980بوری گندم جسے ٹرالرڈرائیوررب نواز لعل سونہارہ بہاولپورسے رحیم یارخان منتقل کرنے کیلئے لے جارہاتھا،ضبط کرکے فوڈ سنٹرمنتقل کرنے کے بعد ٹرالرڈرائیوررب نواز کوٹرالرسمیت کارروائی کیلئے پولیس کے حوالے کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

پٹرولنگ پولیس پوسٹ سیوکی نے بڑی مقدار میں شراب پکڑ لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس