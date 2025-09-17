صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا

  • ملتان
پولیس نے خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے خاتون کو فون پر ہراساں کرنے اور غلیظ گالیاں دینے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ قطب پور پولیس کو روبینہ بی بی نے درخواست دی کہ۔۔۔

 ملزم مسلسل فون کالز کے ذریعے اسے ہراساں اور پریشان کرتا رہا اور نازیبا الفاظ استعمال کئے ۔پولیس ترجمان کے مطابق شکایت موصول ہونے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں اور شہریوں کو ہراسانی سے بچانے کیلئے سخت اقدامات کئے جا رہے ہیں۔

 

