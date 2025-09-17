سیلابی پانی سے شہریوں میں جلدی امراض پھیلنے کا خدشہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)پنجاب کے مختلف علاقوں میں آنے والے حالیہ سیلاب نے جہاں گھروں اور کھیتوں کو نقصان پہنچایا ہے وہیں انسانی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔۔۔
معروف ڈرماٹالوجسٹ ڈاکٹر غلام محی الدین اور ڈاکٹر کبیر نے کہا ہے کہ گندے اور آلودہ سیلابی پانی کے مسلسل رابطے سے مختلف جلدی امراض تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے ۔ متاثرہ علاقوں میں سب سے زیادہ پائیوڈرما (ملے )، سکیبیز، جلدی خارش، پھوڑے پھنسیاں، الرجی، فنگس انفیکشن، ایگزیما اور دانے دیکھنے میں آرہے ہیں۔