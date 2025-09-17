صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابی پانی سے شہریوں میں جلدی امراض پھیلنے کا خدشہ

  • ملتان
سیلابی پانی سے شہریوں میں جلدی امراض پھیلنے کا خدشہ

ملتان (لیڈی رپورٹر)پنجاب کے مختلف علاقوں میں آنے والے حالیہ سیلاب نے جہاں گھروں اور کھیتوں کو نقصان پہنچایا ہے وہیں انسانی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔۔۔

 معروف ڈرماٹالوجسٹ ڈاکٹر غلام محی الدین اور ڈاکٹر کبیر نے کہا ہے کہ گندے اور آلودہ سیلابی پانی کے مسلسل رابطے سے مختلف جلدی امراض تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے ۔ متاثرہ علاقوں میں سب سے زیادہ پائیوڈرما (ملے )، سکیبیز، جلدی خارش، پھوڑے پھنسیاں، الرجی، فنگس انفیکشن، ایگزیما اور دانے دیکھنے میں آرہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کاگورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹر میانوالی کا دورہ

کندیاں میونسپل کمیٹی کی نااہلی شہر کی متعدد گلیاں جوہڑ میں تبدیل

2منشیات فروش گرفتار،22کلو،500گرام چرس برآمد

تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر شوہر کا بیوی پر شدید تشدد

مخالف کے زرعی رقبے پر قبضے کی کوشش،دھمکیاں،مقدمہ درج

منشیات کیس کا فیصلہ،مجرم کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر