شہر میں ڈینگی پھیلنے کا خطرہ، انسدادی مہم شروع نہ ہوئی
ملتان (لیڈی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان کی غفلت اور نااہلی نے شہریوں کو خطرناک بیماریوں کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے ۔ شہرِ اولیاء میں ڈینگی کے پھیلنے کا شدید خدشہ پیدا ہوگیا ہے۔۔۔
جبکہ ملیریا کے کیسز میں بھی روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔تفصیلات کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے ) نے متاثرہ علاقوں میں ڈینگی کے خطرے کے پیشِ نظر فوری انسدادِ ڈینگی اقدامات کا الرٹ جاری کیا تھا۔ تاہم ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان نے اس الرٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اب تک شہر کے کسی بھی علاقے میں ڈینگی اسپرے یا مچھروں کے خاتمے کی کوئی مہم شروع نہیں کی گئی۔ بارشوں اور سیلابی پانی کے جمع ہونے کے بعد مختلف علاقوں میں گندگی اور کیچڑ کے ڈھیر لگ گئے ہیں جن میں مچھروں کی افزائش تیزی سے بڑھ رہی ہے ۔ صورتحال اس حد تک سنگین ہو چکی ہے کہ چلڈرن ہسپتال، شہباز شریف ہسپتال، نشتر ہسپتال اور ساؤتھ سٹی ہسپتال میں روزانہ درجنوں بچے ملیریا اور بخار میں مبتلا ہوکر پہنچ رہے ہیں۔