فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، دودھ بردار گاڑیاں پکڑی گئیں
ڈیرہ غازی خان،ملتان ( ڈسٹرکٹ رپورٹر،لیڈی رپورٹر) ملاوٹی دودھ،زائدالمیعاد اشیاء رکھنے والوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا بڑا ایکشن،فوڈ سیفٹی ٹیموں کا عید گاہ روڈ تونسہ شریف ڈی جی خان میں ویئر ہاؤس پر چھاپہ۔۔۔
جبکہ چوک قریشی مظفرگڑھ میں 2 دودھ بردار گاڑیاں پکڑ لیں،6 ہزار سے زائد پیکٹس ایکسپائرڈ اشیاء، 1000 لٹر غیر معیاری دودھ تلف،گاڑی مالکان، ویئر ہاؤس کو 77 ہزارروپے کے جرمانے عائد، تفصیلات کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے عید گاہ روڈ تونسہ شریف ڈی جی خان میں ویئر ہاؤس پر کارروائی عمل میں لائی، بھاری مقدار میں ایکسپائری اشیاء برآمد کی گئیں،ایکسپائرڈ آئٹمز شہر کے مختلف کریانہ سٹورز پر سپلائی کی جانی تھیں ۔ ہزاروں پیکٹس مضر صحت اشیاء کے تلف کر دیئے گئے ،فوڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر فوڈ بزنس آپریٹر کو بھاری جرمانہ عائد کردیا گیااس کے علاوہ چوک قریشی مظفرگڑھ میں 2 دودھ بردار گاڑیوں کو ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے پر بھاری جرمانے عائد کر دیئے گئے ،سینکڑوں لٹر غیر معیاری دودھ موقع پر ضائع کر دیا گیا۔